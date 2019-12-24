Известный спортивный агент, менеджер, а также постановщик Ари Закарян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что фигурное катние не предоставляет необходимую финансовую платформу.

— Если феноменальный подъем женского одиночного катания повторить сложно, то в остальных видах их позиции не так уж слабы. Тем более, что Канада выиграла командный турнир в Пхенчхане-2018. Правда, вся та команда дружно ушла из спорта...

— Они думают о своем будущем: как кормить детей и строить дома, покупать машины. Финансово фигурное катание не дало им ту платформу, которая бы их обеспечивала всю жизнь. В том же теннисе, футболе и хоккее спортсмены зарабатывают столько, что могут обеспечить свои семьи на несколько поколений вперед. В этом и цель премии ISU Skating Awards — чтобы пошло какое-то движение в этом направлении. Фигурное катание — очень малооплачиваемый вид спорта.

— В России болельщики только горестно сокрушаются, что суперзвезды российского фигурного катания при всей популярности вряд ли могут соперничать по уровню доходов с футболистами РПЛ...

— Конечно же, же финансовая платформа этого вида спорта должна измениться! И мне очень хочется что-то сделать для этого. Ведь фигурное катание — один из лучших видов спорта в мире! Оно развивает множество качеств в человеке: музыкальность, разум, дает дорогу в будущее, делает тебя спортивным. Плюс делает моложе: посмотрите на тренеров, начиная от того же Игоря Шпильбанда и заканчивая Тамарой Москвиной. А Елена Чайковская, которой только исполнилось 80 лет? А Алексей Мишин, который в 78 лет ездит по миру? А сколько возрастных фигуристов катается в шоу Ильи Авербуха? В других видах спорта такого нет! Сравните 100 фигуристов и столько же представителей другого вида спорта: первые будут выглядеть глобально выигрышнее, готов под этим подписаться! Ситуация, в которой футболист, который просто гоняет мяч и получает в 100 раз больше, чем любой суперфигурист, несправедлива.

— Получается, в фигурное катание должны прийти спонсоры?

— Да. Но для того, чтобы они пришли, должны быть условия. Та же Россия сейчас — просто супердержава ледового бизнеса. Выше только звезды! А Москва — столица мирового фигурного катания. И это как многолетняя профессиональная работа федерации, так и государственная поддержка, которой просто нет в других странах. (Екатерина Беспалова)

Ари Закарян: «Сегодня фигурное катание — это Россия и Япония»