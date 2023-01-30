Анжелика Крылова призналась, что была удивлена возвращением Линичук в Россию

Российский тренер Анжелика Крылова прокомментировала возвращение олимпийской чемпионки и тренера Натальи Линичук в Россию.

«Я рада приезду Натальи Владимировны Линичук, эту новость мне сообщили журналисты. Конечно, я была удивлена, потому что никакой информации о ее возвращении не слышала. Тренер такого высокого уровня, конечно, может поспособствовать развитию российских танцев на льду», — приводит ТАСС слова Крыловой.

22 января стало известно о том, что Линичук окончательно вернулась в Россию из США, где она жила и работала с 90-х. Позже 66-летний специалист заявила, что хочет продолжить тренерскую деятельность на родине.