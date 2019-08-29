Анжелика Крылова: «Мне было сложно разобраться в системе спортивных разрядов»

Тренер российской танцевальной пары Бетина Попова/Сергей Мозгов Анжелика Крылова отметила, что после возвращения в Россию ей было непросто разобраться в системе существующих спортивных разрядов.

— У меня есть танцевальные пары из всех спортивных разрядов, — рассказала Крылова после открытой тренировки ее группы. — Младшая группа занимается в Крылатском. Мне сложно было разобраться в системе разрядов. Какие-то из них сгорают, тут нужные соревнования, там нужно что-то подтверждать. Я столкнулась с огромным количеством сложностей, занимаясь не своей работой тренера и хореографа, а пытаясь во всем разобраться. Пока мне это немного мешает, но без этого никуда. Раз я решила работать в этой системе — нужно разобраться.

Крылова в паре с Олегом Овсянниковым является серебряным призером Нагано-1998, а также двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой России в танцах на льду. В мае 2018 года после 24 лет проживания и работы в США вернулась в Россию и начала работать тренером танцевальных дуэтов. До этого вместе с мужем известным хореографом-постановщиком Паскуале Камерленго работала с двукратными чемпионами Европы французами Натали Пешала/Фабьян Бурза, а также призерами чемпионатов мира канадцами Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. (Екатерина Беспалова)