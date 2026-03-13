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Фигурное катание

13 марта, 17:15

Сихарулидзе — об оценках на турнирах в России: «Это действительно от балды»

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе раскритиковал судейство на российских турнирах.

«Пускай расстановка мест будет такая, как она и должна быть, но баллы действительно завышенные. То есть это действительно от балды. И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. Ну я им говорю: чего ему тут сидеть-то? Пусть он выигрывает у Малинина за короткую программу, в щелчок вот так. А спортсмен на самом деле совсем без катания. Гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Алиса Двоеглазова и&nbsp;Петр Гуменник.На Олимпиаде судили плохо — мы берем пример. У федерации есть любимые и нелюбимые фигуристы?

Сихарулидзе напомнил, что за четыре года изоляции судьи, как и фигуристы, потеряли международную практику. По его словам, судьи, ставя такие высокие оценки, хотят помочь спортсмену.

«У нас есть такая русская забава. Она называется «мы хотим ребятам помочь». Наша русская забава. И я это слышу практически каждый раз, когда обращаю их внимание: «Ребят, слушайте, по местам-то вы их расставили так, как оно есть в реальности, но только почему такие баллы? Ну а что вы 500 не поставите?» Просто для интереса, понимаете? А они говорят: «Слушай, мы поддерживаем ребят», — сказал Сихарулидзе.

Глава ФФККР пообещал, что федерация будет продолжать работу с арбитрами.

Ранее Сихарулидзе назвал понтами гонку за четверными прыжками в фигурном катании.

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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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