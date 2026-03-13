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Сихарулидзе назвал понтами гонку за четверными прыжками в фигурном катании

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился мнением о гонке фигуристов за четверными прыжками. Глава ФФККР назвал погоню за ультра-си элементами понтами.

«Для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Это просто понты. По телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

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По его словам, международное судейство сейчас ставит во главу угла чистоту исполнения, а не количество заявленных квадов. Сихарулидзе призвал тренеров и спортсменов реально оценивать ситуацию.

«Я каждый старт оцениваю с позиции сегодня, здесь и сейчас, но и перекладываю его на Олимпийские игры, на чемпионат мира. Как это будет там? Я бы посоветовал им тоже перекладывать, потому что откататься без четырех элементов, получить «854 балла» — это никакого отношения к реальности не имеет», — сказал Сихарулидзе.

В 2023 году американский фигурист Илья Малинин стал первым фигуристом в истории, исполнившим на соревнованиях все четверные прыжки. На турнирах ISU он выполнил четверной аксель, четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов.

В 2025 году Малинин стал первым в истории фигуристом, успешно исполнившим в произвольной программе на соревнованиях семь четверных прыжков.

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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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