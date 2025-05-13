Фигурное катание
13 мая, 17:01

Сихарулидзе — об информации о домогательствах к 12-летней Жилиной: «История пятилетней давности. Не о чем говорить»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос «СЭ» об отношении к информации о домогательствах тренера Сергея Розанова к 12-летней фигуристке Веронике Жилиной на сборах в Кисловодске в 2020 году.

Мама и тренер фигуристки Людмила Алферова опубликовала информацию в апреле 2025 года, Жилина подтвердила обвинения. Розанов их опроверг.

Домогательства к 12-летней фигуристке: новые подробности. Выступили Рудковская и Плющенко-младший

— Думаю, нам не о чем говорить. Я слышал позицию мамы, невнятную, и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идет об историях пятилетней давности. У меня есть только один большой вопрос — а куда смотрели родители, тренеры, школа пять лет назад? В чем вообще проблема, и почему вдруг сегодня мы заговорили о ситуации именно с этой девочкой? Я не вижу, что можно рассматривать. Если такие случаи происходят, нужно обращаться в компетентные органы, чтобы они занимались следствием. А сейчас говорить о чем-либо по истечении нескольких лет, особенно нам, Федерации фигурного катания России, просто неуместно. Для меня удивительно, что такой вопрос всплыл. Как-то это странно, — сказал Сихарулидзе.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Вероника Жилина
