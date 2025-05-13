Фигурное катание
13 мая, 17:02

Сихарулидзе — о переходах из сборной России: «Особо хитрым надо подумать, что на любого хитрого найдется другой хитрый»

Исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной в сборную Азербайджана
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил свое отношение к смене спортивного гражданства российскими фигуристами. На прошедшем исполкоме федерации несколько заявок на переход были отклонены.

— В этом году несколько переходов было одобрено — это в основном маленькие дети, которые переехали на постоянное место жительства. Если они давно живут там и последний раз были здесь три года назад — почему их не отпускать? Никаких крупных переходов отметить не могу.

Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, она на данный момент является членом сборной России. Мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем, она находится в великолепной форме. Веронике Жилиной я бы посоветовал начать выступать, у нее большие шансы, она очень талантливая фигуристка.

Иван Попов и Узбекистан? В этот раз те документы, которые нам присылали — когда у ребят нет минимум года проживания в новой стране или гражданского паспорта — мы даже не рассматривали. Я думаю, это абсолютно верно. Не дело получать паспорт, чтобы выступить на каких-то соревнованиях и тренироваться в Москве или Московской области и кататься с нашими тренерами. Это выход из ситуации, чтобы где-то там поучаствовать. Мне кажется, в современных условиях мы должны рассматривать настоящие переходы, когда человек реально переезжает и живет. Просто так кому-то создавать сборную... Нам бы самим где-нибудь выступить.

Никто не мешает этим ребятам выступать здесь, у нас масса соревнований, такого количества турниров нет у международной федерации или у любой другой страны. Мы открыты, чтобы эти ребята выступали на них. А особо хитрым надо подумать, что на любого хитрого найдется другой хитрый, — заключил Сихарулидзе.

Сихарулидзе — об информации о домогательствах к 12-летней Жилиной: «История пятилетней давности. Не о чем говорить»

Сихарулидзе рассказал о раздельных прокатах для участников олимпийского отбора и сборной России

