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Сегодня, 16:18

Аннабель Морозова начала совместные тренировки с фигуристом Еременко в США

Алина Савинова
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Российская фигуристка Аннабель Морозова приступила к совместным тренировкам с Игорем Еременко в США.

«Морозова и Еременко улетели в США, где начали совместные тренировки», — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации.

Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным. 1 декабря стало известно о том, что дуэт распался. Позже тренер фигуристов Ирина Жук рассказала, что причиной стало нежелание партнера готовиться к чемпионату России в США.

Морозова и Нарижный встали в пару в марте 2022 года. За этот период они выиграли два этапа «Гран-при России» — в Москве и Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/16962695
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