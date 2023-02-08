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Сегодня, 11:04

Керлингистка Сидорова — Костомарову: «Надеемся, что в этой, главной битве в твоей жизни, ты обязательно выиграешь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Российская керлингистка Анна Сидорова обратилась к фигуристам Роману Костомарову и Оксане Домниной со словами поддержки.

Сегодня, 8 февраля, у Костомарова день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

«Рома, наш чемпион. Костомаров я кланяюсь в пол перед твоим мужеством и силой! Мы все посылаем тебе так много положительных мыслей, как только можем, молимся, как умеем и надеемся всем сердцем, что в этой, главной битве в твоей жизни, ты обязательно, обязательно выиграешь!

Оксана, девочка, на твои плечи выпало так много за последнее время! Спасибо тебе за любовь и веру, уверена, именно она помогает Роме больше всего! Сил тебе! Так хочется тебя крепко обнять и хотя бы чуть-чуть облегчить твою психологически невероятно тяжкую ношу! Ребята, вы не одни, весь мир с вами! С днем рождения, Роман, мы верим в тебя!» — написала Сидорова под постом Домниной в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.

 
Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

 

Фигурное катание
Анна Сидорова
Роман Костомаров
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