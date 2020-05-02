Певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович не считает мир шоу-бизнеса жестким. На ее взгляд, фигуристкам приходится гораздо сложнее. В 1998 и 2000 годах Семенович становилась призером чемпионатов России в танцах на льду.

— Ох уж этот миф про жестокость шоу-бизнеса! Да он отличный, этот мир, — считает Семенович. Возможность петь есть у любого, просторы мира интернета открыты. Много артистов пришли именно из интернета — молодых, свежих. Наоборот, все прозрачно, и поклонники выбирают себе любимчиков на свой вкус. Хейтеры есть в шоу-бизнесе, я сталкиваюсь с такими людьми. Как и большинство публичных людей. Но тут другого совета, кроме как оставаться равнодушным, не дашь. В случае фигуристок им гораздо важнее держать себя в шикарной форме и добиваться результатов. (Дмитрий Кузнецов)

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