Анна Семенович назвала сильные стороны Медведевой и Загитовой

Певица, актриса, теле- и радиоведущая и экс-фигуристка Анна Семенович рассказала, есть ли у нее предпочтения в паре Алина Загитова — Евгения Медведева.

— Бум фигурного катания в России начался с противостояния Загитова — Медведева. У вас есть в нем предпочтения? - вопрос Семенович.

— Мне они обе очень нравятся, искренне. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то предпочитать (Дмитрий Кузнецов).

Интервью с Анной Семенович читайте завтра на сайте «СЭ»