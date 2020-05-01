ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Анна Семенович назвала сильные стороны Медведевой и Загитовой

21:30
Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Reuters
Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Reuters
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Певица, актриса, теле- и радиоведущая и экс-фигуристка Анна Семенович рассказала, есть ли у нее предпочтения в паре Алина Загитова — Евгения Медведева.

— Бум фигурного катания в России начался с противостояния Загитова — Медведева. У вас есть в нем предпочтения? - вопрос Семенович.

— Мне они обе очень нравятся, искренне. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то предпочитать (Дмитрий Кузнецов).

Интервью с Анной Семенович читайте завтра на сайте «СЭ»

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