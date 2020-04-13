Анна Щербакова: «Заканчивать карьеру надо тогда, когда есть чувство, что ты сделал все что хотел»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о том, когда нужно заканчивать карьеру.

16-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы.

— Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры, — цитирует Щербакову РИА Новости. — Однозначно я еще не все сказала в фигурном катании. По-моему, заканчивать надо тогда, когда есть чувство, что ты сделал все что хотел. Когда ко мне придет непонимание, зачем мне дальше идти на тренировку, тогда придет и время закончить. Иначе зачем себя мучить, если тебе это не нравится и тебе это больше не нужно? А пока есть мотивация и здоровье позволяет, надо продолжать.

Нет в фигурном катании определенного возраста, когда нужно с ним прощаться, — добавила она. — Если можешь, катайся хоть до 30 лет. Но в нашей стране это тяжело из-за большой конкуренции. Если ты не показываешь высокий уровень, то не можешь ездить на главные старты. В некоторых других странах легче, там ты не обязан показывать запредельный результат, ты все равно сможешь участвовать в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.