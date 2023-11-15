Анна Щербакова: «Получаю аккредитацию, а мне в ответ: «Та самая дублер?» Унизительно и больно»

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ», как на ее жизнь влияет тот факт, что девушка — тезка-однофамилица Анны Щербаковой из одиночного катания.

«Бывают неприятные ситуации. Например, в Казани, когда я приходила получать аккредитацию, меня спрашивают, кто я. Отвечаю: «Анна Щербакова». И в ответ: «Ага, та самая дублер?» Вы серьезно? Дублер — это звучит очень унизительно, даже если человек не хотел меня обидеть и просто пошутил… Это было неуместно и обидно, меня эта история взвинтила. Такое отношение, как будто перед вами какая-то жалкая копия. Это ненормально.

На мой взгляд, в принципе неэтично так сравнивать. К чему это? И тем более называть кого-то дублером или дублершей. Есть одна Аня Щербакова, есть другая. И не хочется, чтобы это как-то вообще выделяли в негативном свете. Когда порой заходишь в комментарии под новостями и читаешь в очередной раз про копию или аналог… Люди, вы точно думаете, что это нормально? Людям надо понять, что это две разные Анны Щербаковы. Два разных и самодостаточных человека. И две прекрасные спортсменки, обе по-своему прекрасны», — сказала Щербакова.

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.