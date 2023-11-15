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Сегодня, 08:30

Анна Щербакова — о своей тезке: «Мы еще ни разу не поговорили. Один раз мимолетно пересеклись, и все»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ», что пока не смогла пообщаться со своей тезкой-однофамилицей Анной Щербаковой из одиночного катания.

«Увы и ах, мы ни разу еще не поговорили. Один раз мимолетно пересеклись с ней в раздевалке в Уфе на первом этапе «Гран-при» после открытия. Она приезжала показать номер, но пообщаться так и не удалось», — сказала Щербакова.

Анна Щербакова и&nbsp;Егор Гончаров. «Дублер — это звучит унизительно. Будто я жалкая копия». Полная тезка Анны Щербаковой требует к себе уважения

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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