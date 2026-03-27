Щербакова вспомнила казус с соседями по олимпийской деревне на Играх-2022 в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала забавный случай, который произошел в олимпийской деревне на Играх-2022 в Пекине.

«Сломанные коньки за три дня до Олимпиады? Коньки это не так важно, главное самой не сломаться в такой ответственный момент. Отделалась легким испугом, можно сказать. Мне это никак не помешало, возможно, даже наоборот. Возможно, это помешало моим соседям по олимпийской деревне. Потому что я ходила по комнате в них, разнашивала. В том числе по ночам. В остальном никаких проблем не было. (Смеется.)», — сказала Щербакова во время ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».

Щербакова является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в женском одиночном разряде. На ее счету также золото чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2022.