Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

18-летняя Щербакова будет бороться за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Также на эту премию претендуют Натан Чен, а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Торжественная церемония награждения фигуристов состоится 5 февраля 2023 года.

Щербакова также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).