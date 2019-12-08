Анна Щербакова: видео проката произвольной программы

Действующая чемпионка России Анна Щербакова заняла второе место в финале «Гран-при». Она упала в произвольной программе.

Фигуристка начала программу с каскада четверной лутц+тройной тулуп, затем упала с четверного флипа. Далее спортсменка сделала двойной аксель, четверной лутц, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной флип.

Щербакова набрала за свой прокат 162,65 балла (это ее лучший результат в сезоне)

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