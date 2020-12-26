Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Валиева обошла Трусову

Анна Щербакова выиграла чемпионат России в Челябинске. 16-летняя спортсменка в третий раз подряд стала сильнейшей фигуристкой страны.

Второй стала дебютантка 14-летняя Камила Валиева, третьей — 16-летняя Александра Трусова.

Просто космос! Щербакова — первая. Валиева обошла Трусову. Live!

Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 183,79

2. Камила Валиева — 174,02

3. Александра Трусова — 170,61

4. Дарья Усачева — 153,84

5. Майя Хромых — 138,98

6. Ксения Цибинова — 134,72

7. Мария Талалайкина — 133,43

8. Анна Фролова — 133,43

9. Елизавета Нугуманова — 131,37

10. Елизавета Туктамышева — 130,69

Итог

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

4. Дарья Усачева — 230,56

5. Майя Хромых — 211,91

6. Елизавета Нугуманова — 204,63

7. Елизавета Туктамышева — 204,25