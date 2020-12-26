Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Валиева обошла Трусову
Анна Щербакова выиграла чемпионат России в Челябинске. 16-летняя спортсменка в третий раз подряд стала сильнейшей фигуристкой страны.
Второй стала дебютантка 14-летняя Камила Валиева, третьей — 16-летняя Александра Трусова.
Просто космос! Щербакова — первая. Валиева обошла Трусову. Live!
Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова — 183,79
2. Камила Валиева — 174,02
3. Александра Трусова — 170,61
4. Дарья Усачева — 153,84
5. Майя Хромых — 138,98
6. Ксения Цибинова — 134,72
7. Мария Талалайкина — 133,43
8. Анна Фролова — 133,43
9. Елизавета Нугуманова — 131,37
10. Елизавета Туктамышева — 130,69
Итог
1. Анна Щербакова — 264,10
2. Камила Валиева — 254,01
3. Александра Трусова — 246,37
4. Дарья Усачева — 230,56
5. Майя Хромых — 211,91
6. Елизавета Нугуманова — 204,63
7. Елизавета Туктамышева — 204,25
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