Анна Щербакова: «В прошлом году просто приехала показать себя»

Действующая чемпионка России Анна Щербакова оценила свое выступление в короткой программе на национальном чемпионате.

— В прошлом году просто приехала показать себя. Теперь я перешла во взрослую группы, и теперь это более серьезные соревнования, -сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Волнение присутствовало, но не связано с тем, что в прошлый раз я стала чемпионкой. Просто понимаю, что сложная программа и нужно справиться с волнением.

Какую оценку поставлю себе за короткую программу? Сложно сказать. Довольна своим выступлением. Но тренеры уже сказали, над чем надо работать.

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