Анна Щербакова: «В произвольной буду прыгать четверной лутц. Пока один»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, о чем ее короткая программа «Парфюмер» и о том, что пока поставит в произвольную программу только один четверной прыжок.

— Довольна свои выступлением. Очень старалась правильно настроиться на первый прокат в этом сезоне. Очень помогли тренеры, чтобы я не волновалась, а получала удовольствие. Старалась показать новые программы и прыжки. Тренеры довольны. И прокатом, и тем, что справилась. Завтра и в произвольной постараюсь показать хорошее выступление.

— Ваша короткая программа поставлена на музыку из фильма «Парфюмер». Почему такой выбор?

— Эту музыку предложили мне тренеры. Мне очень понравился их выбор. Я сразу же посмотрела фильм, сейчас читаю книгу. Меня зацепила эта история, и теперь я пытаюсь передать ее на льду. Мне очень нравится, что я не просто делаю движения под музыку, а представляю программу со смыслом. Я не герой из фильма, а рассказываю историю самого парфюмера как человека, который идеально разбирается в своём деле.

— Будете делать четверные прыжки в произвольной программе?

— Да, пока один лутц. В начале сезона хотелось бы показать чистый прокат. (Екатерина Беспалова)