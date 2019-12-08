Анна Щербакова: «Теперь у меня еще больше желания прыгнуть флип!»

Российская фигуристка Анна Щербакова, занявшая второе место в финале «Гран-при», рассказала о том, как впервые исполнила на соревнованиях четверной флип.

— Очень хотела флип показать. На предстартовых тренировках он получался неплохо. Очень жаль, что в программе не получился. Но надеюсь, что в дальнейшем я буду заходить на него увереннее. Не смотря на то, что флип не получился, очень рада, что смогу собраться на остальную программу, — сказала Щербакова.

— Почему все же не получился?

— Наверное, все-таки потому, что я впервые вставила его в программу. В том году меня были похожие проблемы с лутцами — делали их на тренировках, но в прокате вылезали какие-то ошибочки. Возможно, от того, что не была до конца в себе уверена. Буду исправляться.

— Вы начали с самых дорогих четверных прыжков.

— Просто так получилось. Мне эти прыжки даются легче, чем остальные, поэтому я их и тренирую.

— Начинали-то вы с четверного тулупа.

— Да. Я и сейчас о нем вспоминаю, пробуем иногда на удочке. Пока нет необходимости вставлять его в программу, потому что в лутцу и флипе больше уверенности.

— Вы лишь третья девушка в истории, набравшая больше 240 баллов. Вызывает ли это какие-то дополнительные эмоции?

— Именно баллы — нет. А от проката в целом впечатления хорошие. Конечно, если бы сделала флип, была бы больше довольна. Надеюсь, в следующий раз поувереннее будет

— На следующих соревнованиях тоже будете его исполнять?

— Конечно. Теперь у меня еще больше желания его прыгнуть!

— Сюда с вами приехала вся семья. Это больше помогает или отвлекает?

— Я привыкла везде ездить с мамой — ее присутствие для меня обязательно на всех соревнованиях. Но и присутствие всей семьи не отвлекает. Наоборот, если вечером мы все вместе, как-то спокойнее.

— Команда Тутберидзе заняла весь подиум в Финале «Гран-при». Может, придумать ей какое-то название?

— Team Tutberidze! Думаю, этого достаточно. (Екатерина Беспалова)