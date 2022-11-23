Щербакова сравнила фигурное катание и вождение

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которой сегодня подарили автомобиль, по просьбе корреспондента «СЭ» сравнила фигурное катание и учебу на права.

— Что сложнее — выучить четверной лутц или сдать на права?

— Чтобы выучить четверной лутц, мне пришлось откататься 14 лет, чтобы сдать на права получилось все-таки быстрее. Пока ездила только с инструктором, машина, которую мне подарили сегодня, мой первый автомобиль. В Москве сложно учиться? Возможно, но мне не с чем сравнить.

Ранее 18-летняя спортсменка рассказала, как получала права.