Анна Щербакова: «Снятие с чемпионата России не рассматривала»

Фигуристка Анна Щербакова, выигравшая короткую программу одиночниц на чемпионате России, отказалась рассказывать подробности восстановления после пневмонии, и отреагировала на вопрос о возможном снятии с произвольной программы.

— Я не очень хотела бы говорить о здоровье, — сказала Щербакова. — А выступать я очень хочу, поэтому я постараюсь в любом случае показать свой максимум, который смогу. Я с этого турнира не хотела сниматься ни при каких обстоятельствах.

— Не видите проблемы в том, что во время жеребьевки вы сидели вместе с Александрой Трусовой, с которой теперь представляете разные школы?

— Мы в прошлом году вместе ездили на соревнования, поэтому привычная атмосфера. Очень хорошо общаемся, ничего не изменилось. Было что обсудить за то долгое время, пока не пересекались. Мы до сих пор хорошо общаемся, но на расстоянии, это сложно поддерживать. Когда встречаемся, все отлично.

(Дмитрий Кузнецов)