Щербакова: «Не сказала бы, что для меня стимулом являются медали. Я катаюсь, потому что мне нравится сам процесс»

Щербакова заявила, что занимается фигурным катанием не ради медалей, а потому что нравится сам процесс

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, являются ли для нее медали и победы стимулом выступать на соревнованиях.

«Я бы не сказала, что для меня стимулом являются медали, которых у меня еще нет. Наверное, я и до этого не каталась ради какой-то определенной медали. Я катаюсь, потому что мне нравится сам процесс и больше даже выступления на соревнованиях в плане поддержки зрителей, эмоций.

И, наверное, самый ценный момент для спортсмена — это вот то, что я испытала после произвольной программы. Буквально секунды, когда ты заканчиваешь программу и чувствуешь, что сейчас на льду ты сделал максимум своих возможностей. Мне кажется, что именно ради этого момента я работаю", — сказала Щербакова в интервью на YouTube-канале Первого канала.

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021) и трехкратная чемпионка России.

Фигуристка пока не выиграла чемпионат Европы, она дважды становилась серебряным призером этого турнира.