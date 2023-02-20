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Сегодня, 11:57

Щербакова: «Желания бросить большой спорт никогда не было»

Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спорту
Виктория Кравченко
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, не жалеет ли она в выборе профессии.

«Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго. Желания бросить большой спорт никогда не было.

Ну, сиюминутные порывы после сложных сезонов в расчет не беру — как я говорила, мне не свойственно принимать решения сгоряча», — заявила Щербакова Voice.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

 
Анна Щербакова
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