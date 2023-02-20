Щербакова: «Желания бросить большой спорт никогда не было»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, не жалеет ли она в выборе профессии.

«Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго. Желания бросить большой спорт никогда не было.

Ну, сиюминутные порывы после сложных сезонов в расчет не беру — как я говорила, мне не свойственно принимать решения сгоряча», — заявила Щербакова Voice.