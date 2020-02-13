Анна Щербакова: «После травмы еле стояла на коньках»

Двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова рассказала о первых шагах в фигурном катании и о травме, полученной в 13 лет.

— В «Хрустальном» я тренируюсь уже 12 лет, — сказала Щербакова в интервью журналу Tatler. — Родители привели меня на фигурное катание, когда мне было три с половиной года. Сперва я тренировалась у Оксаны Булычевой и Юлии Красинской. Когда каталась группа Этери Тутберидзе, мы подсматривали за тем, как она тренирует будущих чемпионов.

Мне было 9 лет, когда родители задумались о переходе к Этери Георгиевне, она согласилась взять меня на просмотр. Это был олимпийский сезон, я тренировалась на одном льду с Юлией Липницкой.

В 13 лет я должна была дебютировать на международных соревнованиях, принять участие в юниорской серии «Гран-при», но летом сломала ногу. Так прошли самые долгие три месяца в моей жизни. Когда я наконец вышла на лед, думала, что все сложное уже позади. Но оказалось, что еле стою на коньках. Первый месяц только скользила, затем тренеры шаг за шагом восстанавливали прыжки.