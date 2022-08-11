Анна Щербакова показала фото в ярком пиджаке

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Девушка показала снимки в ярком пиджаке.

На Играх в Пикине россиянка выиграла золото в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира — 2021 и трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту из-за ситуации на Украине.