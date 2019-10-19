Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» Skate America. Щербакова, проводящая первый сезон на взрослом уровне, упала после дорожки шагов. По итогам короткой программ она занимает четвертое место.

— Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное, — цитирует «РИА Новости» Щербакову. — Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра (в произвольной программе) собраться и показать то катание, на которое я способна.

На самом деле, нет большой разницы соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен сам, свое катание, сделать свой максимум. Здесь большая разница во времени, но это не очень мне мешало. В Америку со мной приехали мои мама и папа, это очень большая поддержка.