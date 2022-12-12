Анна Щербакова номинирована на премию ISU

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, она станет единственным представителем России на премию этого года. 18-летняя Щербакова поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»).

Ранее ISU опубликовал видеоанонс премии, в котором были отрывки выступлений фигуристов. Помимо россиянки в ролике присутствуют канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс, олимпийский чемпион американец Натан Чен, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, первый в истории исполнитель четверного акселя американец Илья Малинин, а также двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Щербакова выиграла золото на Играх в Пекине. В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у нее 255,95 балла.