Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

12 декабря, 12:41

Анна Щербакова номинирована на премию ISU

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, она станет единственным представителем России на премию этого года. 18-летняя Щербакова поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»).

Ранее ISU опубликовал видеоанонс премии, в котором были отрывки выступлений фигуристов. Помимо россиянки в ролике присутствуют канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс, олимпийский чемпион американец Натан Чен, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, первый в истории исполнитель четверного акселя американец Илья Малинин, а также двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Щербакова выиграла золото на Играх в Пекине. В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у нее 255,95 балла.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221212/scherbakova-1838013255.html
Олимпиада
Анна Щербакова
6
5
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инна Гончаренко считает необходимым увеличить число наград в главных турнирах у фигуристов

Тарасова — о номинации Щербаковой на премию ISU: «Это очень приятно! Я рада!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости