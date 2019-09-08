Анна Щербакова: «На тренировочном катке также пробую четверной флип»

Действующая чемпионка России Анна Щербакова после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметила, что исполнять четверные прыжки на тренировках и падать с них на соревнованиях очень обидно. Фигуристка упала в прокате с четверного лутца.

— Надеюсь, что мне удалось показать образ жар-птицы, яркий и пылающий, — сказала Щербакова. — Обидно, что я делаю четверной лутц на тренировках, сделала на разминке, а на соревнованиях не смогла. Тренирую еще четверной флип, но пока для меня важнее кататься чисто, а не вставлять в программу как можно больше четверных. Смена цвета платья? Для этого пришлось очень много кататься в нем на тренировках и отрабатывать все элементы. (Екатерина Беспалова)