Анна Щербакова: «На карантине тренировки не такие интенсивные, приходится больше ограничивать себя в еде»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем питании во время карантина.

— Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок, — сказал Щебакова в прямом эфире Instagram. — При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью.

На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я стараюсь не есть на ночь. Так получается удерживать вес.

Приходилось ли мне худеть? Глобально — нет, так, по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать.