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Фигурное катание

13 сентября 2025, 12:30

Щербакова — о работе на телевидении: «Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки»

Константин Белов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями о работе на телевидении.

«Фигурное катание — это тот вид спорта, которым я занимаюсь с трех лет. Я понимаю, что мне нужно делать на льду, как себя подготовить и настроить. А работа в кадре — это новый опыт. Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки. Но во время эфира может быть импровизация и к этому нужно быть готовой.

После Олимпийских игр было много разных мероприятий и предложений. Все интересно и все хочется попробовать. Это волнительно, потому что тебе ничего неизвестно. На хейт стараюсь не реагировать. Стараюсь исключать свои ошибки», — сказала 21-летняя спортсменка на «Дне Московского спорта».

Щербакова в том числе вела шоу «Ледниковый период. Снова вместе» и «Новогодняя ночь».

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Анна Щербакова
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