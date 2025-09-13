Щербакова — о работе на телевидении: «Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки»
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями о работе на телевидении.
«Фигурное катание — это тот вид спорта, которым я занимаюсь с трех лет. Я понимаю, что мне нужно делать на льду, как себя подготовить и настроить. А работа в кадре — это новый опыт. Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки. Но во время эфира может быть импровизация и к этому нужно быть готовой.
После Олимпийских игр было много разных мероприятий и предложений. Все интересно и все хочется попробовать. Это волнительно, потому что тебе ничего неизвестно. На хейт стараюсь не реагировать. Стараюсь исключать свои ошибки», — сказала 21-летняя спортсменка на «Дне Московского спорта».
Щербакова в том числе вела шоу «Ледниковый период. Снова вместе» и «Новогодняя ночь».