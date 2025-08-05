Щербакова: «Гришин был голосом и душой фигурного катания»

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова отреагировала на гибель комментатора Александра Гришина.

О смерти Гришина 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

«Голос Александра Гришина сопровождал меня на протяжении всей моей карьеры. И для меня было честью сесть рядом с ним за комментаторскую позицию. Он был не только большим профессионалом своего дела, он был наставником, другом и очень хорошим человеком. Александр был голосом и душой фигурного катания», — цитирует Щербакову РИА «Новости».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.