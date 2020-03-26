ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Анна Щербакова: «Когда закончилась программа, и наступает приятная усталость. Наверное, это и есть счастье»

21:02
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Серебряная призерка чемпионата Европы Анна Щербакова назвала свои лучшие моменты в фигурном катании.

«Когда заканчивается хороший прокат произвольной на соревнованиях. Это одновременно самая большая радость, гордость и облегчение. Когда ты сделала свой максимум, встаешь в финальную позу — и чувствуешь, что показала все то, над чем так долго работали.

Это даже больший прилив эмоций, чем когда я стою на пьедестале с медалью: именно в момент, когда закончилась программа, и наступает та самая приятная усталость. Наверное, это и есть счастье", — приводит слова Щербаковой Elle.

15-летняя Щербакова выиграла серебро на прошедшем ЧЕ-2020 в австрийском Граце.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир