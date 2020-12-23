Щербакова и Трусов: вместе на жеребьевке чемпионата России

За день до начала чемпионата России в Челябинской филармонии, как уже сообщал «СЭ», прошла жеребьевка стартовых номеров. Порядок выступления в короткой программе узнали в том числе фигурстки.

В ходе церемонии спортсмены выходили на сцену и брали статуэтки с номерами. При этом всю жеребьевку Анна Щербакова и Александра Трусова, представляющие конкурирующие школы «Хрустальный» и «Ангелы Плющенко», сидели вместе.

Трусова покинула группу Тутберидзе весной 2020 года после первого «взрослого» сезона, который был укорочен из-за отмены чемпионата мира в связи с пандемией коронавируса. Летом по тому же пути из «Хрустального» в «Ангелы» проследовала Алена Косторная, которая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за последствий заболевания.

Трусова и Щербакова во время жеребьевки сделали совместную фотографию и активно обсуждали происходившее.