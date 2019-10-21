Анна Щербакова: «Довольна выступлением на Skate America, но еще очень много вещей, над которыми будем работать»

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на Skate America. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.

— Это для меня очень большой опыт, — сказала Щербакова в интервью ФФРК. — Я очень ждала выступлений на этих соревнованиях, все-таки первый значимый турнир во взрослых для меня. В целом я довольна, особенно, конечно, произвольной программой, тем, что смогла собраться. Но еще очень много вещей, над которыми будем работать.

— Вам понравилось соревноваться со взрослыми?

Это очень интересно — посоревноваться со взрослыми, но я старалась думать только о своих прокатах, а не о соперниках.

— В короткой программе не все получилось. Как вы собрались после нее?

— Старалась меньше думать об ошибках в короткой и больше настраиваться на произвольную. Очень помогли тренеры с правильным настроем.

— Нервничали, наверное.

Я нервничаю каждый раз, но не могу сказать, что здесь нервничала сильнее, возможно, просто немного аккуратничала и не отследила какие-то моменты. Теперь буду намного внимательнее относиться к этим вещам, постараюсь никогда не допускать таких ошибок.

— Следующий этап в Китае. Как Вы готовились к этому старту?

— Думаю, к этому старту мы особо не будем менять техническую составляющую, но будем работать над программами, над всеми элементами, оттачивать все, чтобы показывать чистое катание.