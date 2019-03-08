Анна Щербакова: "Буду прыгать один четверной в произвольной программе"

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 14-летняя спортсменка занимает промежуточное 1-е место после короткой программы, опережая свою соотечественницу Александру Трусову на 0,37 балла.

- Короткая программа - только половина дела, - приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. - Поначалу немного нервничала, но тренеры помогли, подбодрили, развеселили и атмосфера здесь очень теплая.

В прокате справилась со всеми прыжками, но, конечно, всегда есть какие-то недочеты, над которыми нужно поработать. Волнение есть на каждом старте, но здесь я немного больше нервничала - все-таки это мой первый чемпионат мира. А это главный старт сезона, и с волнением нужно уметь справляться. Просто надо работать еще больше, потому то будут еще более сложные старты впереди.

Произвольная программа? Буду прыгать один четверной, главное - все сделать хорошо так, как умею.

Напомним, Щербакова является чемпионкой России-2019.

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