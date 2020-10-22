Анна Погорилая ждет ребенка

Бронзовый призер чемпионата мира-2016, трехкратный призер чемпионатов Европы Анна Погорилая объявила о беременности. Спортсменка находится на седьмом месяце.

— Из-за карантина все делали онлайн, — приводит «СтарХит» слова Погорилой. — Благодаря Интернету намного легче найти любую информацию. Но это и риск нарваться на фейки, поэтому всегда проверяйте источник. Я не особо доверяю «инста-мамочкам», которые пишут по своему опыту. Факты должны подкрепляться исследованиями"

Я всегда знала, что хочу детей. И здорово, что сейчас не испытываю никакого дискомфорта. Даже режим дня остался почти тот же, только стала больше отдыхать и больше за собой следить. Конечно, сложно усидеть дома все время, рвусь вернуться к работе.

Сейчас я на диете, которую мне прописал врач, — для поддержания здоровья. Ведь ребенок забирает необходимые вещества из моего организма. На протяжении всей беременности придерживаюсь сбалансированного питания и активно гуляю на свежем воздухе. Очень редко могу позаниматься йогой или качаюсь.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.