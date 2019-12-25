Погорилая высказалась за введение возрастного ценза в женском фигурном катании

Российская фигуристка Анна Погорилая высказала свое отношение к введению возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.

— Я бы, наверное, тоже проголосовала за, — приводит RT слова Погорилой. — Лично мне очень близко именно женское катание, а не только прыжки. Я бы с удовольствием смотрела соревнования взрослых. Когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.