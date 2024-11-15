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Сегодня, 21:24

Анна Погорилая сравнила российские соревнования с чемпионатом мира

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась самым ярким воспоминанием, связанным с Евгенией Медведевой. 15 ноября на «ЦСКА Арене» проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира, приуроченное к ее 25-летию.

— Мы встретились девять лет назад — все выросли настолько, что у меня уже двое детей! Я в это не верю. Очень приятно вернуться на лед спустя полтора года.

Самое яркое воспоминание с Женей [Медведевой]? Наш пьедестал на чемпионате мира, когда включили музыку, и она подхватила движение, начала танцевать... Женечка очень выросла в моих глазах, я тоже повзрослела, мы прошли вместе долгий путь. Будем продолжать в шоу.

Кататься в шоу чаще? Меня приглашают в шоу, но у меня маленький ребенок, не могу отстраниться надолго. Есть желание выступить в «Русском вызове». Сначала надо разработать концепцию, потом подать заявку.

Смотрю ли фигурное катание? Сейчас нравится мужское одиночное, раньше такого не было. Каждый раз Кубок России — как чемпионат мира, борьба колоссальная.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.

Фигурное катание
Анна Погорилая
Евгения Медведева
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