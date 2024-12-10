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Допинг

Сегодня, 13:00

Погорилая ответила Хендрикс по поводу «русского допинга»: «Наших нет — и ты все равно не выигрываешь!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о критике иностранцев в отношении допинга россиян.

— Мне нравится Луна Хендрикс — она же говорила, мол, девочек русских пичкают допингом. Ну вот, нет их, и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает? Можно ничего не говорить. Это из серии найти оправдание. Я люблю спортсменов, которые делают свое дело и не выпендриваются. Вот японцы очень культурные.

Американка Полина Эдмундс, кажется, говорила, что видела, как русские подмешивают допинг. Что ты, блин, видела? Они будто пытаются оправдать свою слабость. Я видела, сколько работают эти девчонки, им просто не надо слушать эту грязь. К себе я такого негатива не ощущала. Хотя, когда был чемпионат мира в Бостоне, я не поняла, почему заняла третье место. Ощущение было примерно такое же, как у Саши Трусовой на Олимпиаде, хотя тогда все было объективно, по-моему. Понятно, что чемпионат мира в Америке и что американку на второе место затянули, но были обида и опустошение. Эшли Вагнер подтянули до подиума. Будто специально, чтобы русские весь пьедестал не заняли, — сказала Погорилая.

Анна Погорилая. «Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

Фигурное катание
Анна Погорилая
Луна Хендрикс
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