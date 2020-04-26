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«Анна не такая». Итальянский фотограф — о работе со Щербаковой

03:55
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Итальянский фотограф Флавио Валле рассказал о работе с Анной Щербаковой. 16-летняя фигруристка — серебряный призер чемпионата Европы-2020.

— Обычно фигуристы напряжены во время фотосессий вне льда, — приводит слова Валле Patinage Magazine. — Анна не такая. Наоборот, она держится очень уверенно. Увидев место, которое я ей рекомендовал, она быстро предложила еще одно. «Здесь будет лучше. Посмотрите, какой свет, более выгодная обстановка». Она чувствовала себя совершенно свободной по ходу съемки.

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