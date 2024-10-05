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Сегодня, 15:01

Фигуристка Фролова заявила, что прогрессировать нужно в любом возрасте: «Неважно, сколько тебе лет — нужно что-то пробовать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Анна Фролова высказалась о своем выступлении на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Фролова набрала 216,43 балла и заняла первое место на соревнованиях.
«Прокат — не великолепный. Довольна в целом прыжковой частью, и то, могу лично от себя рассказать, что на тренировках я катаюсь лучше, имею в виду прыжковую часть произвольной целиком. А вот дорожка со спиралями мне вообще сегодня не понравились. Музыка очень сильная, нельзя ни в коем случае в этот момент сдавать, надо только добавлять.
Это для меня пока что немного трудно, поскольку никогда не было такой сильной музыки, сильной части программы именно в конце. Но мы с тренерами считаем что всегда нужно прогрессировать, всегда нужно пробовать что-то. Неважно, сколько тебе лет, сколько ты катаешься и так далее. Вот и решили взять такую смелую часть в конец. Но думаю, что вполне реально вкатать и катать так чтобы это не выглядело тяжело, чтобы не было видно что я подустала», — сказала Фролова.

Фроловой 19 лет, в прошлом сезоне она заняла четвертое место на чемпионате России.

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