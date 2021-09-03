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«Ангелы Плющенко» поздравили Сарновского с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

22:48
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Академия олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» поздравила Кирилла Сарновского с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«С победой, Кирилл! Браво! Это было очень мощно, это было здорово. Первый старт, первая победа! Так держать. Поздравляем Кирилла Сарновского с победой на 3-м этапе «Гран-при» среди юниоров. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Марии Ставицкой», — говорится в посте академии.

Публикация от @angelsofplushenko

По сумме выступлений Сарновский набрал 215,96 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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