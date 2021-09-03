«Ангелы Плющенко» поздравили Сарновского с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Академия олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» поздравила Кирилла Сарновского с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«С победой, Кирилл! Браво! Это было очень мощно, это было здорово. Первый старт, первая победа! Так держать. Поздравляем Кирилла Сарновского с победой на 3-м этапе «Гран-при» среди юниоров. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Марии Ставицкой», — говорится в посте академии.

По сумме выступлений Сарновский набрал 215,96 балла.