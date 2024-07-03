Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:22

Ангелопол заявил, что намерен продолжать кататься после распада дуэта с Шинкаренко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Ангелопол с Василисой Кагановской.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что намерен продолжать выступать в танцах на льду после распада дуэта с Александрой Шинкаренко. Спортсмены тренировались в академии «Ангелы Плющенко» у Наталии Линичук.

«Я понимаю, что у всех возникает много вопросов: буду ли я продолжать кататься, сохранилась ли мотивация и останусь ли я в штабе? Конечно, мотивация сохранилась! Я выхожу на лед и продолжаю ежедневные тренировки.

 
Валерий Ангелопол (слева). Суперталант русского фигурного катания потерял партнершу третий раз за год. Что вообще происходит?

Наталья Владимировна, знаю, что со мной бывает непросто. Это правда. Иногда по различным причинам нам не удается найти общий язык. В этом, безусловно, есть и моя вина. Тем не менее я очень уважаю вас и благодарю за тот бесценный опыт, что вы мне передаете.

Я сделаю все, что необходимо, для того, чтобы продолжать кататься. Все, что от меня зависит и требуется», — написал Ангелопол в Telegram-канале.

До этого партнер на протяжении недолгого времени тренировался с Ариной Ушаковой. Однако, по словам спортсмена, они не сошлись стилями.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.

20-летний фигурист в дуэте с Василисой Кагановской стал победителем финала Гран-при России-2023.

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова — во влоге о костюмах: «Хейтеры сейчас радуются, наконец-то оделась»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости