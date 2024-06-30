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Сегодня, 12:12

Ангелопол расстался с партнершей Шинкаренко

Алина Савинова
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Валерий Ангелопол со своей бывшей партнершей Василисой Кагановской.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Танцевальный дуэт Александры Шинкаренко и Валерия Ангелопола прекратил существование, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

17-летняя Шинкаренко и 20-летний Ангелопол встали в пару в декабре прошлого года и работали в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. При этом фигуристы вместе не выступали на соревнованиях. Как отмечает источник, причиной распада дуэта стали непонимания с тренером Натальей Линчук.

До этого Ангелопол на протяжении недолгого времени тренировался с Ариной Ушаковой. Однако, по словам спортсмена, они не сошлись стилями.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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