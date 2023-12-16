Ангелопол рассказал, что полностью доверяет тренеру Линичук

Победитель финала российского Гран-при в танцах на льду Валерий Ангелопол рассказал, что полностью доверяет своему новому тренеру Наталье Линичук.

«Я сказал ей — я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера. Я увидел человека, который знает, что делать, который видит, что делать», — цитирует фигуриста ТАСС.

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