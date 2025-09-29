Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

29 сентября, 22:24

Ангелопол приостановил спортивную карьеру

Алина Савинова

Российский фигурист Валерий Ангелопол заявил, что принял решение о приостановке карьеры.

«Я принял решение приостановить свою спортивную карьеру. Сейчас мне жизненно необходимо сосредоточиться на других вещах. За время моего отсутствия обо мне ходило много слухов, что было вполне логично, я не хочу рассказывать, что на самом деле все было замечательно, но у меня есть право говорить откровенно и развеять определенные домыслы», — написал Ангелопол в своих соцсетях.

Спортсмен подтвердил, что на данный момент работает со специалистами и пытается выровнять свой эмоциональный и психологический фон. Также, по словам фигуриста, он открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино.

«Я продолжаю оставаться собой, я все еще люблю фигурное катание, я все еще хочу вернуться. Я стараюсь сохранить в себе себя и стараюсь быть осознаннее, но я больше ничего не хочу обещать. Если мне повезет — я вернусь на лед, не знаю, в каком качестве, но пока мне не стоит об этом думать», — добавил Ангелопол.

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская.«Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять эмоциональный фон». Ангелопол взял паузу в карьере

Спортсмен выступал в танцах на льду. Его последней партнершей была Дарья Карева, однако они не принимали участия в соревнованиях. Наиболее высоких успехов в фигурном катании Ангелопол достиг в дуэте с Василисой Кагановской. Вместе они становились победителями финала «Гран-при России» в 2023 году, а также победителями этапов юниорского «Гран-при» и этапов «Гран-при России».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Foxfox77

    Психические болезни НЕИЗЛЕЧИМЫ.

    30.09.2025

  • shpasic

    Ангелополы Плющенко

    29.09.2025

  • Андрей Грищенко

    страна рыдает

    29.09.2025

  • Андрей Грищенко

    ангелопол сменил пол грустно

    29.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кто это?

    29.09.2025

    • Японская фигуристка Кихира перешла из одиночного катания в танцы на льду

    Загитова, Медведева, Гуменник и Петросян выступят на вечере памяти Гришина

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости