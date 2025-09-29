Ангелопол приостановил спортивную карьеру

Российский фигурист Валерий Ангелопол заявил, что принял решение о приостановке карьеры.

«Я принял решение приостановить свою спортивную карьеру. Сейчас мне жизненно необходимо сосредоточиться на других вещах. За время моего отсутствия обо мне ходило много слухов, что было вполне логично, я не хочу рассказывать, что на самом деле все было замечательно, но у меня есть право говорить откровенно и развеять определенные домыслы», — написал Ангелопол в своих соцсетях.

Спортсмен подтвердил, что на данный момент работает со специалистами и пытается выровнять свой эмоциональный и психологический фон. Также, по словам фигуриста, он открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино.

«Я продолжаю оставаться собой, я все еще люблю фигурное катание, я все еще хочу вернуться. Я стараюсь сохранить в себе себя и стараюсь быть осознаннее, но я больше ничего не хочу обещать. Если мне повезет — я вернусь на лед, не знаю, в каком качестве, но пока мне не стоит об этом думать», — добавил Ангелопол.

Спортсмен выступал в танцах на льду. Его последней партнершей была Дарья Карева, однако они не принимали участия в соревнованиях. Наиболее высоких успехов в фигурном катании Ангелопол достиг в дуэте с Василисой Кагановской. Вместе они становились победителями финала «Гран-при России» в 2023 году, а также победителями этапов юниорского «Гран-при» и этапов «Гран-при России».