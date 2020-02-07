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Андрей Мозалев: «Сложнее ли было на чемпионате России? Да я особо не задумывался»

19:35

Андрей Мозалев, который занял третье место на первенстве России среди юниоров отметил, что в короткой программе показал не очень хорошее выступление, но в произвольной собрался и все сделал.

— Вчера было не очень хорошее выступление, но собрался, сделал. Сложнее ли было на чемпионате России? Да я особо не задумывался, просто катал как мог. Instagram? Да, я отвечаю в «директ». Приятно, что есть народ, который пишет. Вот после короткой программы многие написали. Нет, критики не было. (смеется) Поддерживали, подбадривали. По возможности я отвечаю на такие сообщения. (Дмитрий Кузнецов)

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