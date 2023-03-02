Мозалев: «До Олимпиады есть три года, я понимаю, что надо действовать сейчас»

Российский фигурист Андрей Мозалев назвал свою цель.

«Моя цель — олимпийское золото. До Олимпиады есть три года, я понимаю, что это не очень много, надо еще много чего сделать и надо действовать сейчас. Вчера надо было начать», — приводит слова Мозалева «Чемпионат».

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине по сумме баллов за короткую и произвольную программы Мозалев занял четвертое место.